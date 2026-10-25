Dit kost een glühwein op de kerstmarkt in Europa: in Kopenhagen betaal je meer dan het dubbele van Gdańsk

Over een paar weken gaan de kerstmarkten weer open, en aan de kraam is de eerste vraag altijd dezelfde: wat kost een glühwein? Dat hangt sterk af van waar je staat. Vorig seizoen betaalde je in Kopenhagen voor een beker van 20 centiliter meer dan twee keer zoveel als in het Poolse Gdańsk.

De prijzen voor dit jaar zijn nog niet overal bekend. De bedragen hieronder zijn gemiddelde prijzen van het seizoen 2025, verzameld in november vorig jaar. Ze laten goed zien hoe de markten zich tot elkaar verhouden. Per kraam en per jaar kan de prijs verschillen.

Zoveel kostte een glühwein vorig seizoen

Kerstmarkt Prijs per beker (20 cl) Gdańsk (Polen) € 3,50 Praag (Tsjechië) € 4,00 Valkenburg (Nederland) € 4,50 Aken (Duitsland) € 4,50 Keulen (Duitsland) € 5,00 Brussel (België) € 5,00 Straatsburg (Frankrijk) € 5,00 Wenen (Oostenrijk) € 5,50 Basel (Zwitserland) € 7,00 Kopenhagen (Denemarken) € 8,00

Valkenburg goedkoper dan Keulen

Wie dicht bij huis blijft, is niet duurder uit. In de grotten van Valkenburg betaalde je vorig seizoen gemiddeld 4,50 euro, net zoveel als in Aken. Keulen zat met 5 euro een halve euro hoger.

In Duitsland stijgt de prijs al jaren. Een vergelijking van 59 Duitse steden kwam vorig jaar uit op gemiddeld 4,54 euro per beker zonder statiegeld. Dat was 7 procent meer dan een jaar eerder.

Vergeet het statiegeld niet

De prijs op het bord is niet het bedrag dat je afrekent. Op de meeste markten krijg je je glühwein in een beker waarvoor je statiegeld betaalt. Op de havenkerstmarkt in Keulen kostte één beker vorig jaar zo in één keer 9 euro: 5 euro voor de glühwein en 4 euro statiegeld.

In Aken verschilde het statiegeld per kraam, van 50 cent tot 5 euro. In Wenen reken je op ongeveer 3 tot 5 euro.

Lever je de beker in, dan krijg je je geld terug. Houd je hem als souvenir, dan heb je soms bijna net zoveel voor de mok betaald als voor de wijn.

Wie de beker houdt, betaalt soms bijna net zoveel voor de mok als voor de wijn.

Rekenvoorbeeld: twee rondjes voor twee

Een stel dat op een avond twee rondjes drinkt, bestelt vier bekers. Zonder statiegeld kost dat:

in Gdańsk: € 14

in Valkenburg of Aken: € 18

in Keulen: € 20

in Wenen: € 22

in Kopenhagen: € 32

Tussen Keulen en Kopenhagen zit 12 euro, voor precies dezelfde vier bekers.

Zo betaal je minder

Loop een stukje van het hoofdplein af. Op het Oudestadsplein in Praag betaal je voor de plek, terwijl je dezelfde beker een paar honderd meter verderop goedkoper koopt.Een scheut rum is niet gratis. In Keulen betaalde je daar vorig jaar een euro extra voor.