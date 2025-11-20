ECONOMIE
Zwaarbeveiligde kerstmarkt Maagdenburg van start na aanslag 2024

Samenleving
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 15:26
anp201125174 1
MAAGDENBURG (ANP/AFP) - Een jaar na de aanslag op de kerstmarkt in het Duitse Maagdenburg is deze onder strenge beveiligingsmaatregelen donderdag weer van start gegaan. Vorig jaar vielen er zes doden en meer dan driehonderd gewonden toen een automobilist met hoge snelheid over de markt reed.
Geplaatste betonblokken moeten een dergelijke aanslag voorkomen. Die zijn onderdeel van nieuwe uitgebreide veiligheidsmaatregelen op deze en andere Duitse kerstmarkten.
Veel mensen vinden dat de plek "eruitziet als een fort", aldus Simone Borris, burgemeester van Maagdenburg. "Ik denk dat mensen die uitkijken naar de kerstmarkten nu juist wel zullen komen. We willen onze tradities niet laten afnemen en zeker niet door de aanslag."
Verdachte Taleb al-Abdulmohsen (51) staat momenteel terecht. Hij gaf vorige week toe dat hij achter het stuur zat, maar bood geen excuses aan. Bondskanselier Friedrich Merz wil nationale richtlijnen voor de beveiliging van kerstmarkten nu deze ter discussie staan.
