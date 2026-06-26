Levenslang voor aanslag op kerstmarkt Maagdenburg in 2024

MAAGDENBURG (ANP/AFP) - Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Maagdenburg, heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Er vielen destijds zes doden en honderden gewonden.

Bestuurder Taleb Jawad al-Abdulmohsen, een Saudische psychiater, kon destijds worden opgepakt toen hij zijn zwaar beschadigde huurwagen verliet. Hij ontkende dat hij met opzet mensen had geraakt, maar de autoriteiten noemden dat ongeloofwaardig.

De man werd vervolgd voor de moord op zes mensen en 338 pogingen tot moord. De overleden slachtoffers zijn een jongetje van 9 en vijf vrouwen. Aanklagers hadden levenslang geëist tegen de automobilist.

Tijdelijke rechtszaal

Voor de zaak moest een grote tijdelijke rechtszaal worden gebouwd bij Maagdenburg. Zo konden honderden slachtoffers, nabestaanden en anderen de zaak bijwonen. Er zijn meer dan honderd getuigen opgevoerd.

Taleb Jawad al-Abdulmohsen stond bekend als een islamcriticus met uiterst rechtse sympathieën. Een expert oordeelde dat hij een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, maar wel toerekeningsvatbaar is.

Motief

De autoriteiten denken dat frustratie na een verloren rechtszaak en mislukte aangiftes het motief waren voor de aanslag. Een aanklager verweet de man geen enkel berouw te hebben getoond.

De kerstmarkt in Maagdenburg ging een jaar na de aanslag weer open. Toen waren er betonblokken neergezet en stond er gewapende politie klaar. Sommige bezoekers vertelden dat het nu meer op een fort leek.