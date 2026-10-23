Dodelijke schietpartij in voorstad van Parijs

TRAPPES (ANP) - Bij een schietpartij in Trappes, een voorstad van Parijs, is één dode gevallen, meldt de Franse premier Sébastien Lecornu op X. Vier anderen raakten gewond. Lecornu noemt het een "zeer ernstig" incident en laat weten dat de dader is gearresteerd. Er is nog niks bekendgemaakt over een motief.

De Franse antiterrorismedienst PNAT houdt de zaak in de gaten. Volgens BFMTV opende een man vanuit een voertuig het vuur op een straat in Trappes en daarna in La Verrière, wat daar in de buurt ligt.