Doden en gewonden door incident op militaire basis in Canada

WAINWRIGHT (ANP/AFP/RTR) - Op een militaire basis in de Canadese provincie Alberta zijn doden en gewonden gevallen. Premier Mark Carney spreekt op X van "een ernstig incident dat een grote brand heeft veroorzaakt".

In een persverklaring laat de minister van Defensie David McGuinty weten: "Er zijn zowel doden als gewonden gevallen als gevolg van een incident op de basis in Wainwright in Alberta." Hij spreekt van een "tragische gebeurtenis" en "delicate situatie". Hij zei ook dat hij zich "geen soortgelijk incident uit de recente geschiedenis kan herinneren" dat op een Canadese militaire basis heeft plaatsgevonden, zonder verder in details te treden.

De ziekenhuizen in Wainwright zouden "volledig overbelast" zijn volgens arts Warren Thirsk in Edmonton dat op zo'n 200 kilometer ligt en nu ook slachtoffers gaat opvangen. Tegen CBC zegt hij: "Het zijn meer patiënten dan we op dit moment willen tellen. Het is een ramp. Een ramp die eens in de 15 tot 25 jaar voorkomt." Hij spreekt van code oranje en een noodprotocol dat in werking is gezet.

McGuinty geeft daarbij aan de komende uren en dagen meer informatie te kunnen verstrekken over de omstandigheden van het incident.