Rubio vraagt om hard optreden van Israël tegen kolonisten

WASHINGTON (ANP/RTR) - De VS willen dat Israël meer doet om aanvallen door kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever te voorkomen. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zaterdag.

"We zijn zeer verontrust door die beelden en wat we zien", zei Rubio. "We hebben de Israëli's gevraagd - en blijven hen vragen - om hard op te treden tegen dit soort zaken."

Hij deed deze uitspraken tegenover verslaggevers naar aanleiding van de aanval op Heidi Levine, een Amerikaanse fotojournaliste van de Washington Post. Zij raakte gewond toen Israëlische kolonisten Palestijnse burgers aanvielen. Eerder riep de Amerikaanse ambassadeur in Israël het land op om deze kolonisten te vervolgen.

Zaterdag vielen Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever nog een groep met westerse diplomaten aan. Daarbij raakte een Franse burgemeester gewond. Het Israëlische leger veroordeelde deze aanval en kondigde een onderzoek aan.