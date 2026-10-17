Zelensky: VS werken aan ontmoeting met Moskou

KYIV (ANP) - De Verenigde Staten werken aan een ontmoeting tussen Kyiv en Moskou. Dat meldt het Oekraïense staatspersbureau Ukrinform op gezag van president Volodymyr Zelensky.

Volgens de Oekraïense leider zou een zogenoemd trilateraal overleg zijn voorgesteld, maar heeft Rusland nog niet gereageerd. Als mogelijke plek voor deze ontmoeting noemt Zelensky het Midden-Oosten, of in de Verenigde Staten tijdens de G20 in Miami in december. Ook Europa sluit hij niet uit als plek voor een dergelijke ontmoeting.

Zelensky zei eerder dat mogelijk nog komende week een Oekraïense delegatie de Amerikanen ontmoet. De banden met president Donald Trump zijn redelijk bekoeld na een recente dieseldeal die Trump sloot met Rusland, daarmee volgens Kyiv indirect de oorlog tegen Oekraïne steunend. Ook waren er deze week problemen met de communicatiemiddelen van Elon Musks SpaceX, waarvan Oekraïne sterk afhankelijk is voor zijn verdediging. Musk zei dat het beknotten daarvan bij het Pentagon ligt, en niet bij hem.

Starshield

De problemen met Starshield zijn nog altijd niet voorbij, zei Zelensky zaterdag tegen journalisten. Hij voegde eraan toe dat het volgens Washington gaat om een technisch euvel. In de tussentijd is Kyiv slecht tot niet in staat de moderne, raketaangedreven Russische kamikazedrones te weren. Zelensky zei bij zowel SpaceX als bij de politiek maar weinig gehoor te krijgen.

Tegelijkertijd zou Rusland van plan zijn lanceerinstallaties voor ballistische raketten in Belarus te plaatsen, aldus Zelensky. Op die manier zou Rusland beter bereik krijgen voor het raken van het westen van Oekraïne. "We weten dat ze signaalversterkers in Belarus gebruiken en de daardoor gecreëerde corridors voor drones gebruiken. Maar dat is niet genoeg voor ze", citeert RBC Ukraine het staatshoofd.