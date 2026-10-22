ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden na Russische aanvallen op Oekraïne

Samenleving
door anp
anp221026084 1
Volg ons op Google Nieuws
KYIV (ANP) - Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker twee doden gevallen, meldt president Volodymyr Zelensky op X. 34 mensen raakten gewond. Eerder werd al gemeld dat hoofdstad Kyiv was bestookt met Russische raketten. Zelensky wijst erop dat de aanvallen plaatsvonden "vrijwel onmiddellijk na een nieuwe onderhandelingsronde" tussen de VS en Rusland.
"Dit betekent dat er geen echte verandering is in de houding" van Rusland, benadrukt Zelensky. In Kyiv zijn onder meer huizen, energie-installaties en winkelcentra beschadigd. Ook is er haveninfrastructuur in Odesa aangevallen.
De Russische president Vladimir Poetin sprak woensdag met de Amerikaanse gezant Steve Witkoff. Het Kremlin liet daarna weten in principe open te staan voor het hervatten van trilaterale gesprekken met Oekraïne.
Zelensky is kritisch. "Wanneer Rusland op onderhandelingen reageert met ballistische raketten, is er echte druk op Rusland nodig om andere stappen te zetten - stappen die een eind maken aan het doden."
loading

POPULAIR NIEUWS

IMG_5107

Doorwerken na je AOW? In Duitsland verdien je €2.000 per maand belastingvrij, hier halveert je arbeidskorting

shutterstock_2756797851

Meer naar je kinderen, minder naar de fiscus: zo beperk je de erfbelasting

wasrek_woonkamer_AI

Was binnen drogen: wat kost het om het vocht weer uit je huis te krijgen?

hamburg-wolf

Wolf bijt opnieuw vee dood op de Veluwe: zo gedraag je je als je er tijdens een wandeling een tegenkomt

ook twitteraccount geert wilders lijkt te zijn gehackt1594864832

Steeds meer websites uit voorzorg offline vanwege ernstige lekken: deze diensten zijn getroffen (Stand 12.30)

Een hand houdt een hardwarewallet voor cryptomunten vast naast een laptop op een bureau

"AI kan bitcoin kraken vóór de quantumcomputer, in het ergste geval binnen maanden"

Loading