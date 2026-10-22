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Landen waarschuwen alsnog voor kwetsbaarheden PHP

Samenleving
door anp
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SEOUL (ANP/RTR) - Daags na het verschijnen van een veiligheidsupdate voor de gevaarlijke kwetsbaarheden in de programmeertaal PHP, wordt in sommige landen alsnog opgeroepen tot het nemen van maatregelen. Door het lek gingen woensdag al tal van websites wereldwijd preventief op zwart, in afwachting van een veiligheidsupdate. Inmiddels zijn of worden die doorgevoerd.
Onder meer Zuid-Korea waarschuwde donderdag voor de gevaren en riep bedrijven en ICT'ers op snel te handelen, schrijft The Korea Times. Ook wordt een crisisberaad gehouden in Zuid-Korea, dat een belangrijke leverancier is voor de AI-sector. Een vergelijkbare waarschuwing werd donderdag uitgegeven in China. Daar werd naast een oproep tot updaten ook opgeroepen wachtwoorden en toegangssleutels zo snel mogelijk te veranderen.
De organisatie achter PHP kwam woensdag in allerijl met een veiligheidsupdate, waarna in onder andere Nederland verschillende websites weer online kwamen. Zo zijn TweedeKamer.nl en DigiD.nl weer te bezoeken.
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