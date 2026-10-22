Dit jaar vond Takecarebnb al 444 keer een gastgezin voor een statushouder, meldde NU.nl zondag. Sinds mei krijgt zo’n gezin daar elke maand geld voor. Hoeveel hangt af van het aantal logés. Een logé in huis kan ook gevolgen hebben voor je toeslag of AOW.

Een statushouder heeft een verblijfsvergunning, maar wacht in het azc op een woning. Via de logeerregeling van het COA woont hij in de tussentijd drie maanden bij een gezin. Verlengen of eerder stoppen kan. Sinds deze week vragen ook de kerken om statushouders tijdelijk te huisvesten

“We merken een stijging sinds mei,” zegt woordvoerder Jet Krantz van Takecarebnb tegen NU.nl.

Hoeveel krijg je als gastgezin per maand?

Neem je via Takecarebnb één statushouder in huis, dan krijgt je huishouden sinds 1 mei €150 per maand, meldt de Rijksoverheid . Bij twee of meer logés is dat €220, schrijft NU.nl. Je krijgt het geld zolang de logé bij je woont.

Ook je gast krijgt meer. Een logé van 21 jaar of ouder ontvangt van het COA €75 per week extra zolang hij buiten het azc woont.

Wie Waarvoor Per maand Gastgezin met één logé vergoeding via Takecarebnb €150 Gastgezin met twee of meer logés vergoeding via Takecarebnb €220 Logé van 21 jaar of ouder extra van het COA, €75 per week ongeveer €325 Tweede gezinslid van de logé extra van het COA, €25 per week ongeveer €108

Het gaat om een proef van een jaar. Minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie) kondigde hem in maart aan vanwege de drukte in de opvang. Takecarebnb verwacht er 50 extra gastgezinnen per jaar mee te vinden. In het voorjaar van 2027 kijkt het ministerie of de proef werkt.

“Extra gastgezinnen zijn met de aanhoudende druk op de opvang zeer welkom.”

Betaal je belasting over de vergoeding?

Het kabinet noemt het geld een vrijwilligersvergoeding. Daarvoor geldt in 2026 een belastingvrije grens van €220 per maand en €2.200 per jaar, meldt de Belastingdienst. De hoogste gastgezinvergoeding valt precies op die maandgrens.

Krijg je daarnaast een vrijwilligersvergoeding van bijvoorbeeld de voetbalclub, dan telt die mee. Kom je samen boven de grens, dan betaal je er belasting over. Hoe de Belastingdienst de gastgezinvergoeding behandelt, staat niet in de brief van het ministerie; vraag het vooraf na bij Takecarebnb.

Mag je de logé laten meebetalen?

Ja, maar je gast beslist hoeveel. “De gast bepaalt de hoogte,” schrijft Takecarebnb. Meestal gaat het om een bijdrage in de energiekosten. Huur betaalt een logé niet.

De €75 per week van het COA gaat naar je gast, niet naar jou. Hij kan dat geld wel met een akte van cessie, een papier waarmee je een vordering aan iemand anders overdraagt, aan iemand uit het gastgezin geven, staat in de Kamerbrief. Met één logé kom je dan op ongeveer €475 per maand. Je gast houdt van zijn extra geld dan niets over.

Kost een logé je toeslag, AOW of bijstand?

Dat kan. Regel daarom vooraf drie dingen, adviseert Takecarebnb.

Toeslagen. Het inkomen en vermogen van je gast kunnen meetellen bij je toeslagen. Maak vooraf een proefberekening bij Dienst Toeslagen en kijk of je onder de grenzen voor de zorgtoeslag in 2026 blijft.

Het inkomen en vermogen van je gast kunnen meetellen bij je toeslagen. Maak vooraf een proefberekening bij Dienst Toeslagen en kijk of je onder de grenzen voor de zorgtoeslag in 2026 blijft. AOW. Neem voor de match contact op met de SVB, om een korting op je AOW te voorkomen. Gepensioneerden die dat deden, hoorden volgens Takecarebnb vaak dat logeren de eerste zes maanden geen bezwaar is.

Neem voor de match contact op met de SVB, om een korting op je AOW te voorkomen. Gepensioneerden die dat deden, hoorden volgens Takecarebnb vaak dat logeren de eerste zes maanden geen bezwaar is. Bijstand. Woon je met meer volwassenen in huis, dan kan je uitkering lager worden door de kostendelersnorm, de regel die de bijstand verlaagt als je kosten deelt met huisgenoten van 21 jaar of ouder. Je gemeente beslist of die regel voor een logé geldt.

Wat moet je huis bieden?

Je gast krijgt een kamer met een deur die dicht kan, een bed, een kast of kledingrek en een stoel. Een slot is niet nodig. Takecarebnb koppelt alleen volwassenen met een verblijfsvergunning.

Check of jouw aansprakelijkheidsverzekering schade door een logé dekt, want dat verschilt per verzekeraar.

Zo word je gastgezin

Vraag informatie aan. Op de site van Takecarebnb kies je een infomap of een gesprek. Daarna schrijf je je in. Bel de instanties. Regel de proefberekening bij Dienst Toeslagen. Bel de SVB of je gemeente als je AOW of bijstand krijgt. Vraag VOG’s aan. Alle huisgenoten van 18 jaar en ouder hebben een verklaring omtrent het gedrag nodig. Maak afspraken bij de kennismaking. Een matchmaker van Takecarebnb voert eerst een intakegesprek. Bespreek dan ook eten, sleutels en een eventuele bijdrage. Laat je gast zich inschrijven. Hij meldt zich binnen vijf werkdagen op jouw adres bij de gemeente en bij een huisarts.

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