ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Drie verdachten schietincident Nijmegen vrij, twee langer vast

Samenleving
door anp
anp191026141 1
Volg ons op Google Nieuws
NIJMEGEN (ANP) - Van de vijf verdachten die vorige week zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli, zijn er drie vrijgelaten. Een 19-jarige verdachte uit Amsterdam en een minderjarige verdachte uit Hoorn zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven veertien dagen langer in voorarrest. Dit meldt het Openbaar Ministerie.
Bij het schietincident aan de Graafseweg kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. In Nijmegen waren destijds de Vierdaagsefeesten aan de gang. De aanleiding van het incident wordt nog onderzocht.
De drie mannen die zijn vrijgelaten, blijven verdachte zolang het onderzoek loopt. Het gaat om een 18-jarige man uit Zwaag en een 19-jarige man uit Avenhorn die woensdag samen met de minderjarige zijn aangehouden, en een 21-jarige man uit Hoorn die vorige week maandag met de 19-jarige Amsterdammer werd opgepakt.
De mannen die in voorarrest blijven, zitten allebei in beperkingen. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (24)

€50.000 spaargeld en toch zorgtoeslag? Dit zijn de grenzen in 2026

IMG_5079

In Duitsland 6 weken, in België 4, hier 104: nergens in Europa word je zo lang doorbetaald bij ziekte

shutterstock_2703023917

Werk je of heb je pensioen? De grootste belastingverhoging van 2027 zit niet in het tarief, maar in grenzen die achterblijven

gandr-collage (6)

Heinen zei: geen Belastingplan zonder rechts. Zijn collega-minister Van den Brink zegt: "Dat gaan we zien"

312195273_m

Hoeveel watt kan een stekkerdoos aan? Deze apparaten zijn een gevaarlijke combinatie

IMG_5080

Vriest het voor het eerst? Slaat je cv-ketel dan op storing, kijk eerst naar het pijpje buiten aan de muur

Loading