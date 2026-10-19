Drie verdachten schietincident Nijmegen vrij, twee langer vast

NIJMEGEN (ANP) - Van de vijf verdachten die vorige week zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijk schietincident in Nijmegen op 21 juli, zijn er drie vrijgelaten. Een 19-jarige verdachte uit Amsterdam en een minderjarige verdachte uit Hoorn zijn voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijven veertien dagen langer in voorarrest. Dit meldt het Openbaar Ministerie.

Bij het schietincident aan de Graafseweg kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. In Nijmegen waren destijds de Vierdaagsefeesten aan de gang. De aanleiding van het incident wordt nog onderzocht.

De drie mannen die zijn vrijgelaten, blijven verdachte zolang het onderzoek loopt. Het gaat om een 18-jarige man uit Zwaag en een 19-jarige man uit Avenhorn die woensdag samen met de minderjarige zijn aangehouden, en een 21-jarige man uit Hoorn die vorige week maandag met de 19-jarige Amsterdammer werd opgepakt.

De mannen die in voorarrest blijven, zitten allebei in beperkingen. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.