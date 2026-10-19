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Jetten neemt enkele dagen verlof op rond geboorte kind

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten zal rond de geboorte van zijn kind enkele dagen met verlof gaan. Dat blijkt uit een Q&A op de site van D66. Maandag kondigden Jetten en zijn partner Nicolás Keenan aan komend voorjaar een kind te verwachten.
Keenan heeft als professioneel hockeyer "goede afspraken" gemaakt met zijn club en het Argentijnse team, om tophockey goed te kunnen combineren met het vaderschap.
Ze krijgen het kind via een eiceldonor en een draagmoeder. De twee vrouwen zijn bekenden van het verloofde stel. "We zijn ontzettend dankbaar dat we dankzij twee geweldige vrouwen nu de kans krijgen om onze grote droom uit te laten komen. De draagmoeder en het kindje maken het goed, dat is voor nu natuurlijk het allerbelangrijkste. We doen een klemmend beroep op iedereen de privacy van betrokkenen te respecteren", aldus Jetten.
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