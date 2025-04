Duitse sociaaldemocraten stemmen over coalitieakkoord met CDU/CSU

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse sociaaldemocratische partij SPD heeft de digitale stembussen geopend voor leden die willen stemmen over het coalitieakkoord met de conservatieven. Een partijwoordvoerder bevestigde dat het stemmen is begonnen op een onlineplatform.

De circa 358.000 leden hebben twee weken de tijd om zich uit te spreken. De uitslag wordt op 30 april bekendgemaakt.

De SPD was de afgelopen jaren de grootste partij van Duitsland, maar leed een zware nederlaag bij de landelijke verkiezingen in februari. De partij wil nu gaan regeren met het conservatieve blok van zusterpartijen CDU en CSU. Als alle drie de partijen daarmee instemmen, kan CDU-voorman Friedrich Merz waarschijnlijk begin mei aantreden als nieuwe bondskanselier.

Het CSU-bestuur is al akkoord met de coalitiedeal en CDU stemt er eind april over op een partijconferentie. Bij de SPD moeten de leden instemmen. De uitkomst van de onlinestemming is alleen geldig als minstens 20 procent van de SPD'ers meedoet.