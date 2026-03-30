Duitsland en Syrië willen grootschalige terugkeer vluchtelingen

door anp
maandag, 30 maart 2026 om 16:41
BERLIJN (ANP/DPA/RTR) - Duitsland en Syrië gaan samenwerken aan de terugkeer van honderdduizenden Syrische vluchtelingen in de komende jaren. Dat kondigden de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Syrische president Ahmed al-Sharaa aan op een gezamenlijke persconferentie in Berlijn.
Merz verwacht dat meer dan 80 procent van de ruim 900.000 Syriërs in zijn land in de komende drie jaar terugkeert. Volgens Al-Sharaa en Merz kunnen de terugkeerders een belangrijke rol spelen in de wederopbouw van Syrië na de burgeroorlog. Merz voegde eraan toe dat "Syriërs die in Duitsland willen blijven en goed geïntegreerd zijn, kunnen blijven".
Duitsland was een van de belangrijkste bestemmingen voor Syrische vluchtelingen tijdens de burgeroorlog. Ongeveer 1 miljoen Syriërs vluchtten naar Duitsland tijdens het regime van Bashar al-Assad. Sinds hij eind 2024 werd verdreven, klinkt in Duitse conservatieve en uiterst rechtse kringen steeds vaker de oproep om Syriërs terug te sturen.
