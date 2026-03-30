Ali B in laatste woord: ik heb nooit iemand gedwongen

AMSTERDAM (ANP) - Rapper Ali B heeft op de laatste dag van zijn zedenzaak aan het gerechtshof gevraagd hem vrij te spreken van verkrachting en aanranding. In zijn laatste woord stelde de rapper met klem dat hij "nooit iemand heeft gedwongen" of iets zonder toestemming heeft gedaan.

De 44-jarige Ali B heeft naar eigen zeggen nachten wakker gelegen en geprobeerd antwoorden te vinden. Hij stelde dat hij door de BOOS-uitzending uit 2022 is neergezet als dader en "seksueel roofdier". Volgens hem kan zo'n beeld beïnvloeden hoe mensen terugkijken op het verleden. Hij wees daarbij op het feit dat Jill Helena en Ellen ten Damme zich pas na de BOOS-uitzending hadden gemeld.

In zijn laatste woord noemde de rapper ook de impact op zijn omgeving, zoals zijn kinderen. Hij zei, onderbroken door emoties, te vechten met alles om zijn onschuld te bewijzen, "omdat de gevolgen verder reiken dan mij alleen."

De artiest vroeg het hof om te oordelen op basis van feiten. "Ik vraag niet om medelijden. Ik vraag om recht en om mij vrij te spreken", besloot Ali B.