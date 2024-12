Eindhovenaar wint Mini Cooper, maar wil hem niet. Wat nu?

De Staatsloterij is deze maand druk in de weer met het opsporen van winnaars die geen idee hebben dat er een prijs op hen staat te wachten. Zo staat er nog een kleine vloot Mini Coopers te wachten op hun baasje. Vandaag werd een gelukkige gevonden in Eindhoven, maar de winnaar, een 71-jarige man, wil de auto helemaal niet.

"De geldprijs op dit lot was 0,00 euro, dus ik dacht dat ik geen prijs had", vertelt de man aan Omroep Brabant. "Maar in december controleer ik altijd al mijn loten waar het afgelopen jaar géén prijs op is gevallen nog een keer. En dat deed ik gisteravond ook." En jawel, daar kwam het verlossende bericht: hij had niet zomaar een prijs gewonnen, maar een heuse MINI Cooper.

Een jaar lang geen idee

De man, een trouwe deelnemer aan de oudejaarstrekking, had het winnende lot vorig jaar gekocht in zijn vaste winkel in Eindhoven. Een heel jaar ging voorbij zonder dat hij wist dat hij recht had op een auto. Ondertussen trok de Staatsloterij alles uit de kast om de winnaars van de sportieve autootjes op te sporen. Denk aan reclamevliegtuigen in de lucht en strategisch geparkeerde Mini’s bij winkelcentra in de buurt van de verkooppunten.

Toch had de man nooit gedacht dat hij het winnende lot in handen had. "Ik had wel gehoord dat ze die winnaar aan het zoeken waren, maar ik had nooit gedacht dat ik het kon zijn."

Lage instap

Hoe leuk de Mini ook is, hij gaat niet mee naar huis. "Ik ben 71. We kunnen moeilijk lopen. Het is een mooie auto, maar de MINI is heel laag. We hebben zelf een auto met een hoge instap.”

Volgens Bjorn Rosner van de Nederlandse Loterij is er een simpele oplossing als winnaars geen interesse hebben in hun gewonnen bolide. "Dan maken ze vaak een deal met de autodealer. Dan win je hem en verkoop je deze gelijk terug. Er is dan geen meter mee gereden."

Grootse plannen

De winnaar weet al precies wat hij met de opbrengst, ongeveer 35.000 euro, wil doen. "Ik ga mijn gebit laten vertimmeren. Onze auto heeft een deuk, die laat ik repareren. De keuken laat ik opknappen of ik koop een nieuwe. En we gaan veertien dagen op vakantie naar Texel. Wat overblijft gaat in het potje voor noodgevallen."

