De ketel slaat aan op de eerste koude ochtend, maar de radiator op de slaapkamer blijft koud. Of het display knippert met een storingscode.

Meestal is het lucht, te weinig waterdruk of een vastzittend pennetje in de radiatorkraan. Alle drie los je zelf op. Dat scheelt een monteur, die volgens de richtprijzen van Werkspot overdag €45 voorrijkosten rekent plus €55 tot €75 per uur.

Radiator bovenaan koud of getik in de leidingen: ontlucht hem

Lucht stijgt op en blijft bovenin de radiator hangen. Hij wordt dan bovenaan niet warm. Vaak hoor je ook getik of geborrel.

Zo ontlucht je, volgens ID.nl:

Draai alle radiatorkranen open, zet de thermostaat op ongeveer 25 graden en zet hem na een kwartier weer laag.

Draai de kranen dicht en begin bij de laagste radiator. Draai het ventiel met de sleutel een halve slag open, met een doek eronder.

Draai het dicht zodra er water zonder lucht uitkomt. Werk zo naar boven.

Zet de kranen weer open en kijk daarna naar de drukmeter van de ketel.

Ketel op storing of de bovenverdieping koud: vul water bij

Komt er bij het ontluchten geen lucht uit en blijven de radiatoren toch lauw, dan is de waterdruk waarschijnlijk te laag. De bovenste verdieping merkt dat het eerst. Per meter hoogte tussen ketel en hoogste radiator gaat er ongeveer 0,1 bar af.

Staan er radiatoren op zolder, “dan moet de druk onderaan minstens 1,5 bar zijn om bovenaan nog zeker 1 bar te behouden,” schrijft fabrikant Bosch. Zakt de druk te ver, dan schakelt de ketel zichzelf uit en staat hij op storing

Zo vul je bij tot 1,5 à 2 bar, volgens ID.nl:

Zet de thermostaat op de laagste stand en wacht tot de ketel uit is.

Sluit de vulslang aan op de kraan en op het vulkraantje van de installatie.

Draai het vulkraantje open en daarna langzaam de kraan. Kijk op de drukmeter mee.

Draai alles dicht bij 1,5 à 2 bar en haal de slang eraf. Ontlucht daarna zo nodig opnieuw.

“Dan moet de druk onderaan minstens 1,5 bar zijn om bovenaan nog zeker 1 bar te behouden”

Eén radiator helemaal koud: maak het pennetje los

Werken de andere radiatoren wel, kijk dan naar de thermostatische radiatorkraan. Onder de knop zit een stalen pennetje dat de kraan opent en sluit. Kalk of vuil kan het vastzetten, schrijft ID.nl.

Zet de knop op de hoogste stand, draai de moer los en haal de knop eraf.

Druk op het pennetje. Het moet makkelijk indrukken en terugveren.

Zit het vast, tik dan een paar keer met een klein hamertje op de zijkant van het koppelstuk. Veert het weer, zet de knop dan terug.

Wanneer je toch een monteur belt

De druk zakt steeds weer zonder duidelijke reden. Bosch raadt dan een technicus aan; een defect expansievat kan de oorzaak zijn.

Bosch raadt dan een technicus aan; een defect expansievat kan de oorzaak zijn. De ketel blijft op storing na bijvullen en een reset. Geef de code door aan je installateur.

Geef de code door aan je installateur. Je krijgt hoofdpijn, wordt duizelig of misselijk, of de CO-melder gaat af. Ga meteen naar buiten. Die klachten kunnen wijzen op koolmonoxide, ook als het op griep lijkt.

Ga meteen naar buiten. Die klachten kunnen wijzen op koolmonoxide, ook als het op griep lijkt. De ketel is op. Bij een ketel van 12 jaar of ouder is een nieuwe gewone ketel niet altijd slim.

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