De ketel slaat aan op de eerste koude ochtend, maar de radiator op de
slaapkamer blijft koud. Of het display knippert met een
storingscode.
Meestal is het lucht, te weinig waterdruk of een vastzittend pennetje
in de radiatorkraan. Alle drie los je zelf op. Dat scheelt een monteur,
die volgens de richtprijzen van Werkspot overdag €45 voorrijkosten
rekent plus €55 tot €75 per uur.
Radiator
bovenaan koud of getik in de leidingen: ontlucht hem
Lucht stijgt op en blijft bovenin de radiator hangen. Hij wordt dan
bovenaan niet warm. Vaak hoor je ook getik of geborrel.
Zo ontlucht je, volgens ID.nl:
- Draai alle radiatorkranen open, zet de thermostaat op ongeveer 25
graden en zet hem na een kwartier weer laag.
- Draai de kranen dicht en begin bij de laagste radiator. Draai het
ventiel met de sleutel een halve slag open, met een doek eronder.
- Draai het dicht zodra er water zonder lucht uitkomt. Werk zo naar
boven.
- Zet de kranen weer open en kijk daarna naar de drukmeter van de
ketel.
Ketel
op storing of de bovenverdieping koud: vul water bij
Komt er bij het ontluchten geen lucht uit en blijven de radiatoren
toch lauw, dan is de waterdruk waarschijnlijk te laag. De bovenste
verdieping merkt dat het eerst. Per meter hoogte tussen ketel en hoogste
radiator gaat er ongeveer 0,1 bar af.
Staan er radiatoren op zolder, “dan moet de druk onderaan minstens
1,5 bar zijn om bovenaan nog zeker 1 bar te behouden,” schrijft
fabrikant Bosch. Zakt de druk te ver, dan schakelt de ketel zichzelf uit
en staat hij op storing
.
Zo vul je bij tot 1,5 à 2 bar, volgens ID.nl:
- Zet de thermostaat op de laagste stand en wacht tot de ketel uit
is.
- Sluit de vulslang aan op de kraan en op het vulkraantje van de
installatie.
- Draai het vulkraantje open en daarna langzaam de kraan. Kijk op de
drukmeter mee.
- Draai alles dicht bij 1,5 à 2 bar en haal de slang eraf. Ontlucht
daarna zo nodig opnieuw.
“Dan moet de druk onderaan minstens 1,5 bar zijn om bovenaan nog zeker 1 bar te behouden”
Eén radiator
helemaal koud: maak het pennetje los
Werken de andere radiatoren wel, kijk dan naar de thermostatische
radiatorkraan. Onder de knop zit een stalen pennetje dat de kraan opent
en sluit. Kalk of vuil kan het vastzetten, schrijft ID.nl.
- Zet de knop op de hoogste stand, draai de moer los en haal de knop
eraf.
- Druk op het pennetje. Het moet makkelijk indrukken en
terugveren.
- Zit het vast, tik dan een paar keer met een klein hamertje op de
zijkant van het koppelstuk. Veert het weer, zet de knop dan terug.
Wanneer je toch een monteur
belt
- De druk zakt steeds weer zonder duidelijke reden.
Bosch raadt dan een technicus aan; een defect expansievat kan de oorzaak
zijn.
- De ketel blijft op storing na bijvullen en een
reset. Geef de code door aan je installateur.
- Je krijgt hoofdpijn, wordt duizelig of misselijk, of de
CO-melder gaat af. Ga meteen naar buiten. Die klachten kunnen
wijzen op koolmonoxide,
ook als het op griep lijkt.
- De ketel is op. Bij een ketel van 12 jaar of ouder
is een
nieuwe gewone ketel niet altijd slim.
Meer weten?