EU-geld voor arme regio kan in Nederland lastig naar Defensie

DEN HAAG (ANP) - Het wordt in Nederland "lastig" om Europees geld voor arme regio's naar defensie te geleiden. Voor "99 procent" is het geld al vastgelegd, zei minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken, PVV) donderdag in de Tweede Kamer. Hij wees erop dat deze zogeheten cohesiemiddelen wel al mogen worden ingezet voor veiligheid.

Cohesiegeld vormt ongeveer een derde van de meerjarige begroting (2021-2027) van de Europese Unie van 1270 miljard euro. Het is bedoeld om arme regio's te helpen bij hun ontwikkeling. Het zijn dan ook de armste landen van de EU die het meeste geld ontvangen. Nederland ontvangt relatief weinig geld uit het fonds, aldus de minister. Het gaat om ongeveer een half miljard euro.

De Europese Commissie wil het mogelijk maken dat meer cohesiegeld naar de versterking van defensie gaat. Dat staat in het herbewapeningsvoorstel ReArm dat onlangs is gepresenteerd. Dat is nodig vanwege de Russische dreiging en de wens van de Verenigde Staten om zich meer te richten op Azië en vooral China.