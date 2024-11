EU-ministers onderstrepen belang financiële integratie voor groei

BRUSSEL (ANP) - De EU-ministers van Financiën zijn het maandag in Brussel eens geworden over het belang van de integratie van de Europese kapitaalmarkt. Dat is "dringend en essentieel", stellen de ministers in een gezamenlijke verklaring. Als er minder nationale regels zijn, zijn private partijen eerder geneigd om te investeren. Privaat geld is volgens de ministers hard nodig om de economische groei in Europa te bevorderen en daarmee de concurrentiekracht te vergroten.

Voor de groene en digitale transitie, nieuwe defensieprioriteiten en onderzoek en ontwikkeling is heel veel geld nodig, stellen de ministers. "Publieke fondsen zijn schaars en kunnen het beste worden gebruikt als katalysator voor het mobiliseren van privaat kapitaal." Publiek geld blijft ook nodig, maar "in een tijd waarin de overheidsfinanciën zijn getroffen door meerdere crises en geleidelijke en aanhoudende begrotingsconsolidatie nodig is, moeten de noodzakelijke investeringen voornamelijk uit private bronnen komen", zo staat in de verklaring.

De ministers hebben de Europese Commissie aangespoord om snel met concrete en ambitieuze voorstellen te komen om de veelheid aan verschillende regels die private financiering belemmeren, aan te pakken.

Minister Eelco Heinen (Financiën) toonde zich na afloop van de vergadering met zijn EU-collega's tevreden. "Het onderwerp staat nu goed bij iedereen op de radar en dat is winst", laat hij via zijn woordvoerder weten.