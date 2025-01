Europa zoekt voorzichtig toenadering tot Trump

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Unie zoekt voorzichtig toenadering tot de nieuwe regering van Donald Trump. Voorzitter António Costa van de bijeenkomsten van de EU-leiders en voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie benadrukten woensdag in het Europees Parlement het belang van een goede relatie met de VS. Wel gaven ze alvast grenzen aan. De samenwerking moet eerlijk en gelijkwaardig zijn en aan de Europese waarden en normen valt niet te tornen, was hun boodschap.

Volgens Costa is het in het belang van de VS en de EU "om een stabiele, evenwichtige en voorspelbare handelsrelatie te blijven koesteren".

De eerste prioriteit van Von der Leyen "is om in een vroeg stadium in gesprek te gaan, gemeenschappelijke belangen te bespreken en klaar te staan om te onderhandelen". Maar, zo tekende ze meteen daarbij aan, "we zullen altijd vasthouden aan onze Europese principes".