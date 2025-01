Europarlement over aantreden Trump: EU moet op eigen benen staan

STRAATSBURG (ANP) - Een ruime meerderheid van het Europees Parlement is bezorgd maar ook strijdbaar over de relatie met de VS onder Donald Trump, zo bleek dinsdag in het debat over de gevolgen van een nieuwe termijn voor Trump. De Europese Unie en VS moeten met elkaar samenwerken, maar niet ten koste van alles. De EU moet ook meer op eigen benen staan, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en defensie, vinden onder meer de centrumrechtse EVP en de sociaaldemocraten, de grootste en tweede fractie in het Europees Parlement.

De EVP wil dat de Europese defensie-unie realiteit wordt, als aanvulling op de NAVO. "Onze veiligheid ligt nu in onze eigen handen", zei EVP-Europarlementariër Michal Szczerba. Ook de sociaaldemocraten en de liberale fractie Renew hebben eerder aangegeven dat te willen.

De impact van de Trump-regering op de economie, internationale handel en internationale politiek zal enorm zijn, zei S&D-Europarlementariër Kathleen van Brempt. Samenwerken met de VS moet waar het kan, maar er moeten ook grenzen worden getrokken waar het moet, aldus Van Brempt.

'Groenland niet te koop'

Wat S&D betreft overschrijden de VS een rode lijn als zij importtarieven gaan verhogen of zich Groenland toe willen eigenen. "Groenland is niet te koop", zei ook partijleider Valérie Hayer van de liberale fractie Renew.

Volgens Hayer hebben de VS net als de EU geen belang bij een handelsoorlog. Trump heeft eerder gedreigd met importheffingen. "Het is een krachtmeting. Wij mogen ook niet achterblijven", zei Hayer.

Afwachten

Ook uiterst rechtse fracties als de Patriotten voor Europa en de groep Europa van Soevereine Naties (ESN) vinden dat er met de VS moet worden samengewerkt. De EU moet niet afwachten, maar nu al duidelijk maken welke handelsbelangen belangrijk zijn, zeiden Europarlementariërs van beide politieke groepen.