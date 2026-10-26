Houthi's melden nieuwe aanval op luchthaven Riyad

RIYAD (ANP/AFP) - De Houthi's uit Jemen zeggen zondag opnieuw de internationale luchthaven van de Saudische hoofdstad Riyad te hebben aangevallen. Dat gebeurde enkele uren nadat het vliegverkeer was hervat. Volgens vluchtvolgsite Flightradar24 werd zondag het merendeel van de vluchten geannuleerd.

De door Iran gesteunde Houthi's zeggen bij drie aanvallen tientallen ballistische raketten te hebben afgevuurd. Naar eigen zeggen raakten ze de luchthaven. De Saudische autoriteiten hebben dat niet bevestigd.

Wel meldde Saudi-Arabië in de nacht van zondag op maandag een ballistische raket richting Riyad te hebben onderschept. Ook zou het twee raketlanceerinstallaties in de Jemenitische hoofdstad Sanaa hebben vernietigd.

De luchthaven is de afgelopen weken herhaaldelijk aangevallen. Bij een aanval eerder deze maand vielen dertien doden en meer dan driehonderd gewonden. De aanhoudende aanvallen verstoren de reisplannen van duizenden passagiers.