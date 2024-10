Fors hogere dwangsom voor COA om situatie aanmeldcentrum Ter Apel

Voor elke keer dat er meer dan 2000 asielzoekers bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel zijn, moet het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) een boete van 50.000 euro betalen aan de gemeente Westerwolde. De boete kan in totaal oplopen tot 5 miljoen euro. Dat heeft de rechter in Groningen bepaald in het tweede kort geding van de gemeente tegen het opvangorgaan. De geldstraf is lager dan de 75.000 euro die was geëist, maar flink hoger dan na de eerste rechtsgang, toen voor elke overtreding 15.000 euro betaald moest worden.

De nieuwe dwangsom geldt voor elk moment van de dag dat er meer mensen dan afgesproken op het terrein zijn, en gaat dus niet alleen over het aantal mensen dat er overnacht.