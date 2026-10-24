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Merz roept op tot eenheid en zweert AfD opnieuw af

Samenleving
door anp
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MÜNCHEN (ANP/RTR) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz roept op tot eenheid binnen zusterpartijen CDU en CSU en zweert nog steeds elke vorm van samenwerking met de rechtsradicale Alternative für Deutschland (AfD) af. Ook waarschuwt hij voor de "continue dreiging vanuit Rusland".
Merz sprak zaterdag op het tweedaagse partijcongres in München van de Beierse CSU, waarmee zijn CDU een gezamenlijke fractie vormt in de Bondsdag. Duitslands grootste coalitiepartij, die samen met de SPD de regering vormt, zucht onder uitzonderlijk lage populariteitscijfers. Bij recente verkiezingen in twee deelstaten werd de AfD de grootste partij. In Saksen-Anhalt haalde de AfD net geen absolute meerderheid.
Merz weigerde tot op heden met de partij samen te werken, hoewel hij daar als oppositieleider nog voor openstond bij een CDU-plan om migratie in te perken. Zaterdag zei de kanselier dat voor elke CDU-CSU'er "die meestemt met de AfD, geen plaats in onze partij is".
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