Rij je even over de grens voor sigaretten , een fles sterke drank of een krat frisdrank? Dan was Duitsland jarenlang de goedkope keuze. De komende jaren wordt dat voordeel kleiner. Hoeveel je mag meenemen, blijft wel hetzelfde.

Op 16 oktober stemde de Duitse Bundesrat in met een forse verhoging van de tabaksaccijns, meldt PwC Duitsland. De Bundestag had de wet een dag eerder aangenomen. Volgens De Dagelijkse Standaard keurde het Duitse kabinet op 14 oktober ook een suikertaks op frisdrank goed. Voor sterke drank ligt er een plan voor een verhoging van 20 procent. Opvallend: eerder verlaagde Duitsland juist de belasting op brandstof.

Sigaretten worden stap voor stap duurder

De accijns gaat van 2027 tot en met 2030 in stappen omhoog. CDU/CSU en SPD stemden in de Bundestag voor. AfD, Groenen, Die Linke en twee leden van de Unie stemden tegen. Volgens PwC treedt de wet in werking op de dag na de officiële bekendmaking.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel ging uit van een gemiddeld pakje van 20 sigaretten van €8,77 in 2027, €9,56 in 2028, €10,42 in 2029 en €11,36 in 2030. Daarna verhoogde de coalitie de tarieven nog verder. In de aangenomen wet staan geen pakjesprijzen. Volgens de Bundesrat kost een pakje in 2030 naar verwachting gemiddeld ongeveer €12, bijna €4 meer dan nu. Dat is een gemiddelde en dus geen prijs per merk.

Ook shag en vloeistof voor e-sigaretten worden zwaarder belast. Voor sigaren, cigarillo's, pijptabak en waterpijptabak gelden de nieuwe tarieven vanaf maart 2027.

In 2030 kost een gemiddeld Duits pakje ongeveer evenveel als een Nederlands pakje in 2025.

Het prijsverschil is nu nog groot. Infobak noemt op basis van het Duitse ministerie van Financiën een gemiddelde prijs van €8,05 per pakje in Duitsland, tegenover €11,97 in Nederland over 2025. Een pakje Marlboro Red kost in Duitsland volgens de site €9,40, in Nederland €12,50 of meer. Wat Nederlandse pakjes tot 2030 gaan kosten, staat daar los van.

De Duitse drugscommissaris Hendrik Streeck (CDU) ziet de verhoging ook als een stimulans om te stoppen. Volgens het Deutsches Ärzteblatt zei hij: "Een hogere prijs kan het zetje zijn om met roken te stoppen."

Ein höherer Preis kann der Anstoß sein, mit dem Rauchen aufzuhören - Hendrik Streeck, drugscommissaris van de Duitse regering (origineel in het Duits)

Sterke drank en frisdrank volgen mogelijk

De regering wil de belasting op sterke drank, mousserende wijn, port, sherry en mixdranken per 1 januari 2027 met 20 procent verhogen. Dat is nog geen wet: Bundestag en Bundesrat moeten nog instemmen. Volgens de brancheorganisatie BWS stijgt de belasting op een fles sterke drank van 0,7 liter met 40 procent alcohol dan van €3,65 naar ongeveer €4,38, zonder btw. Bier en gewone wijn vallen buiten de verhoging.

De suikertaks moet vanaf juli 2027 gelden voor dranken met minstens vijf gram suiker per 100 milliliter. Het Duitse ministerie van Financiën noemt als voorbeelden limonade, ijsthee, energiedrank en vruchtensapdranken met toegevoegde suiker. Zero-dranken met zoetstoffen, pure vruchten- en groentesappen en ongezoete schorles blijven buiten schot. De regering verwacht dat de dranken die er wel onder vallen enkele tientallen centen duurder worden. Ook hier moet de Bundestag nog instemmen.

Zoveel mag je nog altijd meenemen

Aan de Nederlandse regels verandert niets. De accijns die je in Duitsland al hebt betaald, hoef je in Nederland niet nog eens te betalen, zolang het voor eigen gebruik is. De Douane gaat uit van deze hoeveelheden per persoon van 17 jaar of ouder:

800 sigaretten (vier sloffen)

400 cigarillo's van maximaal 3 gram per stuk

200 sigaren

1 kilo rooktabak, zoals shag

10 liter sterke drank

20 liter likeurwijn, zoals port of sherry

90 liter wijn, waarvan maximaal 60 liter mousserende wijn

110 liter bier

Het is een richtlijn, geen harde grens

Neem je meer mee, dan moet je kunnen laten zien dat het voor eigen gebruik is. Lukt dat niet, dan kun je een naheffing krijgen en kan de Douane tabak in beslag nemen. Doorverkopen mag niet. En neemt iemand anders spullen voor jou mee, dan moet je wel Nederlandse accijns betalen.

Wat je nu kunt doen