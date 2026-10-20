Politie: toename vuurwerkincidenten binnen voetbalstadions

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal incidenten met vuurwerk binnen voetbalstadions is in het voetbalseizoen 2025/2026 toegenomen naar 39 incidenten, vergeleken met 27 incidenten in het vorige voetbalseizoen van 2024/2025. Dat valt op te maken uit jaarcijfers van de politie over het aantal incidenten binnen en buiten stadions.

Het totaal aantal incidenten in het betaald voetbal, zoals geregistreerd door de politie, is niet verder gedaald vergeleken met het vorige seizoen. In 2025/2026 kwam dat uit op 365 incidenten, in 2024/2025 op 363. Eerder was wel sprake van een "forse daling", schrijft de politie.

Daarnaast is in het voetbalseizoen 2025/2026 een lichte stijging te zien van het aantal recidivisten, dus het aantal mensen dat opnieuw de fout ingaat, tegenover het seizoen daarvoor. De grootste groep verdachten is tussen de 19 en 25 jaar oud. Dit vraagt om "blijvende aandacht", zoals "gerichte aanpak op personen en groepen die zich misdragen", maar ook "sterker inzetten op preventie, passende interventies en weerbaarheid van clubs", stelt de politie.

Stadionverboden

"De impact van voetbalgeweld door een kleine groep blijft nog altijd aanzienlijk en zeer storend", zegt Peter Holla, lid regiegroep Voetbal en Veiligheid, in een persbericht. Met name vuurwerk en discriminerende leuzen moeten aangepakt blijven worden, zegt hij. "De samenwerking tussen clubs, KNVB, gemeenten, politie en OM blijft cruciaal."

Het totaal aantal uitgedeelde stadionverboden daalde van 887 (seizoen 2024/2025) naar 704 (seizoen 2025/2026), maakte de KNVB eerder bekend. Stadionverboden voor vuurwerk daalden van 79 vorig seizoen naar 54 in het afgelopen seizoen. De totale daling komt volgens de voetbalbond omdat er minder mensen betrokken zijn bij incidenten. Dit komt onder meer door betere camerasystemen in stadions.