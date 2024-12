Franse premier: we moeten strijd van Gisèle Pelicot voortzetten

PARIJS (ANP) - Nu er vonnissen liggen tegen 51 mannen die Gisèle Pelicot jarenlang stelselmatig verkrachtten, is het aan de hele samenleving om haar strijd tegen geweld tegen vrouwen voort te zetten, zegt de Franse minister-president François Bayrou. De rechtszaak werd op verzoek van Pelicot zelf in de openbaarheid gevoerd omdat ze vindt dat vrouwen zich nog te vaak schamen voor hun eigen misbruik, in plaats van de daders.

"Groot respect voor Gisèle Pelicot, die tijdens dit proces onfeilbare moed heeft getoond en een voorbeeld is geweest", schrijft Bayrou op X. "Ze is een symbool geworden van geweld tegen vrouwen. Haar strijd verplicht ons allemaal, en moet worden voortgezet."

Pelicot werd zo'n tien jaar lang door haar echtgenoot Dominique Pelicot gedrogeerd en verkracht. Hij bood haar ook aan aan anderen die hij via internet had leren kennen. De man maakte daar filmpjes en foto's van, waardoor er veel bewijs was. Hij werd donderdag veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf, de vijftig medeverdachten kregen straffen van drie tot vijftien jaar.