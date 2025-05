G7 maant India en Pakistan tot kalmte

OTTAWA (ANP/RTR) - De G7 heeft kernmachten India en Pakistan opgeroepen zich in te houden en hun conflict met onmiddellijke ingang te de-escaleren. De oproep van de overleggroep van economische grootmachten kwam te midden van nieuwe aanvallen van beide landen in de nacht van vrijdag op zaterdag.

In een door Canada uitgegeven verklaring veroordeelden de ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, de VS, het VK en de Europese Unie een dodelijke aanval op toeristen in Indiaas Kasjmir op 22 april. India beschuldigt Pakistan van betrokkenheid. Islamabad ontkent dit.

De aanslag zette de verhouding tussen de landen op scherp. Woensdag voerde India een aanval uit op wat volgens dat land terroristische bolwerken in Pakistan waren. De twee landen beschuldigden elkaar in de afgelopen dagen over en weer van aanvallen met raketten en drones, en er waren dagelijks beschietingen langs de bestandslijn in Kasjmir, de regio waarover India en Pakistan al decennia strijd voeren. Sinds afgelopen woensdag zijn volgens niet-geverifieerde inschattingen uit beide landen zeker 48 burgers om het leven gekomen.

De G7 spoort India en Pakistan in de verklaring aan "een directe dialoog aan te gaan om tot een vreedzame oplossing te komen".