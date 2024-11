Gemeente en politie Amsterdam komen met verklaring

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse gemeente en politie komen later vrijdag met een verklaring over de ongeregeldheden in de nacht van donderdag op vrijdag in de hoofdstad. Dat melden woordvoerders van de gemeente en de politie. Op dit moment vertellen zij niet meer over wat zich heeft afgespeeld.

Het werd in de nacht van donderdag op vrijdag onrustig in Amsterdam na een wedstrijd tussen Ajax en de Israëlische club Maccabi Tel Aviv. Volgens de Israëlische ambassade in de Verenigde Staten zijn honderden fans van Maccabi aangevallen.

Israëlische media als The Jerusalem Post en The Times of Israel melden op basis van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat drie Israëliërs in Nederland vermist zijn na de onrustige nacht in Amsterdam. Er zouden tien mensen gewond zijn geraakt.

Volgens The Jerusalem Post zoeken Israëlische consulaire medewerkers in ziekenhuizen naar de vermisten.