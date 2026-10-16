Kabinet wil infrastructuur weer op orde brengen met 18 miljard

DEN HAAG (ANP) - Om de basis van de infrastructuur weer op orde te krijgen, steekt het kabinet 18 miljard euro extra in onderhoud en vernieuwing van wegen, bruggen, spoor en waterwerken. Behoud en veiligheid staan voorop in de keuzes die zijn gemaakt. Een groot aantal infrastructurele projecten wordt gepauzeerd.

De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met de plannen van minister Vincent Karremans en staatssecretaris Annet Bertram van Infrastructuur en Waterstaat. Veel infrastructuur is verouderd, wat leidt tot storingen en defecten. Dat levert veel schade op aan de economie.

Een groot project dat wordt aangepakt is het Spui- en Gemaalcomplex IJmuiden. Dat is sterk verouderd en de technische staat is uiterst kwetsbaar. Het gemaal houdt een gebied droog waar vier miljoen mensen wonen. Om het gemaal te vernieuwen wordt 2,3 miljard euro uitgetrokken.

Vernieuwing Haringvlietbrug

Er gaat verder geld naar de vernieuwing van de Haringvlietbrug en de aanpak van de HSL-spoorlijn. Daar moeten tien viaducten worden hersteld, zodat treinen daarna met 300 kilometer per uur over het spoor kunnen rijden. Ook gaat bijna 1,9 miljard naar spoorbeveiliging (ERTMS), een project dat al vele jaren sleept.

Financiering is er ook voor de Nedersaksenlijn (meer dan 2 miljard) en Brainport Eindhoven. Die laatste krijgt 635 miljoen extra en komt daarmee op ruim 1 miljard. Verder gaat 183 miljoen naar aanpak van spoor en perron van Meppel. Er gaat 355 miljoen naar de bereikbaarheid van grootschalige woningprojecten in Alkmaar, Apeldoorn, Helmond en Hengelo/Enschede.

Stikstofproblematiek

In de herprioritering van projecten zijn er ook verliezers. Het gaat onder meer om het sluiscomplex Kornwerderzand en ook komt er geen geld om de bereikbaarheid van Ameland aan te pakken. Bij waterprojecten wordt gesneden in het Deltaprogramma Zoetwater dat gericht is op het voorkomen van droogte.

Daarnaast vallen projecten buiten de boot omdat ze al zijn gepauzeerd vanwege stikstofproblematiek zoals knooppunt Hoevelaken. Voor deze projecten moeten opnieuw middelen gezocht worden als de stikstofcrisis is opgelost.

5 miljard euro

Het kabinet wil de komende acht jaar bijna 5 miljard euro vrijmaken voor beheer en onderhoud. "Hiermee keren we de trend van het alsmaar uitgesteld onderhoud, met alsmaar oplopende kosten tot gevolg", schrijven beide bewindslieden aan de Kamer.

Ook is er geld om tegenvallers bij lopende infraprojecten op te vangen. Het gaat om 2,4 miljard euro. Het is onder meer bestemd voor het Zuidasdok bij Amsterdam. Hier is 400 miljoen extra voor beschikbaar. Maar voor de Tunnel Noord en Amstel Noord wordt gekeken naar alternatieve financiering. De A27 Houten-Hooipolder/Merwedebrug krijgt 1 miljard.

Het kabinet hoopt ook nog 2,3 miljard euro te besparen op projecten.