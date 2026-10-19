Timmermans wordt voorzitter raad van toezicht Dierenbescherming

DEN HAAG (ANP) - Frans Timmermans wordt de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht van de Dierenbescherming. Afgelopen weekend heeft de ledenraad ingestemd met zijn voordracht, meldt de organisatie.

De voormalige leider van GroenLinks-PvdA start op 1 januari 2027 in zijn nieuwe rol en zegt "bijzonder vereerd" te zijn met de benoeming. "Het is een eer te mogen bijdragen aan de belangrijke missie van de Dierenbescherming: het behartigen van de belangen van dieren in Nederland, ze beschermen, hun eigenwaarde koesteren als wezens met gevoel, die recht hebben op een diervriendelijke behandeling."

"Frans Timmermans heeft een geweldige staat van dienst die naadloos aansluit bij onze ambities", aldus Ellen Bien, directeur-bestuurder van de Dierenbescherming. "Hij heeft zich altijd vol overgave ingezet voor de kwetsbaren in onze samenleving." Timmermans volgt Karin Broekhuizen op, van wie de tweede termijn verstrijkt aan het einde van dit jaar.