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Griekse jongeren en docenten demonstreren voor beter onderwijs

Samenleving
door anp
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ATHENE (ANP/RTR) - Duizenden demonstranten zijn in Griekenland de straat opgegaan om meer overheidsgeld voor onderwijs, betere onderwijsfaciliteiten en minder volle klaslokalen te eisen. Onder hen zijn scholieren, studenten en docenten.
Zo'n 10.000 betogers deden mee aan een vreedzame protestmars in de hoofdstad Athene, aldus de politie. Zij spraken hun steun uit aan de protesten in Frankrijk en elders in Europa tegen de stijgende kosten van levensonderhoud en de situatie in het onderwijs. "Van Griekenland tot Frankrijk. Wij willen openbaar, gratis onderwijs", scandeerden betogers terwijl ze zich voor het parlement verzamelden.
Ook elders in het land werden demonstraties gehouden, waaronder in Thessaloniki, de tweede stad van Griekenland. Een deel van de leraren in het basisonderwijs hield een staking. Onderwijsbonden pleiten al langer voor meer geld voor schoolgebouwen en meer personeel.
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