Je bent 67, je AOW komt binnen en je blijft gewoon werken. Was je Duitser geweest, dan mocht je sinds januari tot €2.000 per maand verdienen zonder loonbelasting. In Nederland gaat het andersom: vanaf je AOW-leeftijd krijg je ongeveer de helft van de arbeidskorting die je jongere collega krijgt.

Het aantal mensen dat doorwerkt, groeit. Het CBS meldde woensdag 21 oktober dat in het tweede kwartaal van 2026 152.000 werknemers ouder waren dan de AOW-leeftijd. Begin 2018 waren dat er nog 96.000. Over die cijfers schreven we al in Steeds meer mensen werken door na AOW-leeftijd. Hier gaat het om de vraag die erachter zit: wat levert doorwerken je op, vergeleken met Duitsland?

Duitsland laat €2.000 per maand onbelast

De Duitse regeling heet Aktivrente. Volgens de Deutsche Rentenversicherung is het geen pensioen , maar een soort belastingbonus voor werken na de pensioenleeftijd. Sinds 1 januari 2026 blijft loon tot €2.000 per maand, dus €24.000 per jaar, vrij van belasting.

Er zitten wel voorwaarden aan. Je moet de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt en in loondienst werken met verplichte sociale verzekeringen. Volgens belastingadviseur W+ST geldt de regeling niet voor zelfstandigen, minijobs en ambtenaren. Bovenop de €2.000 komt de gewone belastingvrije voet. Volgens t-online kom je daarmee in 2026 op €3.029 per maand belastingvrij.

Helemaal netto is het niet. Premies voor de zorg- en pflegeverzekering moet je gewoon betalen. Lohnsteuer-kompakt rekent een voorbeeld door: van €2.000 bruto houd je dan zo'n €1.795 over. Het Duitse instituut DIW schatte vooraf dat ongeveer 230.000 werkende gepensioneerden van de regeling zouden profiteren, meldde Vorwärts.

Een Duitse gepensioneerde houdt van €2.000 bruto loon zo'n €1.795 over.

Nederland verlaagt je belasting, maar halveert je korting

Ook in Nederland ga je vanaf je AOW-leeftijd minder belasting betalen, al werkt het anders. Je betaalt geen AOW-premie meer. Pensioenexpert Wolfsen legde in augustus bij WNL uit dat je tot €38.883 aan inkomen 17,85 procent belasting betaalt in plaats van 37,56 procent. Je AOW wordt ook niet gekort als je bijverdient.

Je arbeidskorting gaat wel omlaag. Wie jonger is dan de AOW-leeftijd, krijgt in 2026 maximaal €5.685. Ben je het hele jaar AOW-gerechtigd, dan is dat maximaal €2.840. Volgens AOW.nu komt dat doordat je geen AOW-premie meer betaalt.

Bij €30.000 loon scheelt het bijna €2.700

Hoeveel je misloopt, hangt af van wat je verdient. Een paar voorbeelden uit 2026:

€20.000 loon: ongeveer €3.488 arbeidskorting onder de AOW-leeftijd, ongeveer €1.742 als AOW'er (AOW.nu).

€30.000 loon: €5.381,02 onder de AOW-leeftijd, €2.687,47 als AOW'er (De Online Rekenmachine).

Het maximale verschil is €2.845 per jaar.

AOW.nu wil dat AOW'ers gewoon de normale tabel voor de arbeidskorting krijgen. Als Nederland hun kennis en ervaring wil blijven gebruiken, dan is het volgens de site "logisch om werken ook ná de AOW-leeftijd beter te belonen".

Doorwerken wordt dus juridisch gefaciliteerd, maar niet actief financieel gestimuleerd of genormaliseerd in het arbeidsrecht. - Doorwerkgever, over het Nederlandse systeem

Ook je bescherming wordt minder

Wat je nu kunt doen