Heb je slimme radiatorknoppen of een slimme thermostaat van tado? Dan krijg je de komende weken een schimmelindex in de app. Die laat per kamer zien of het binnenklimaat schimmel in de hand werkt. Gratis is de index niet. Hij zit in het betaalde abonnement AI Assist, net als de nieuwe en slimmere detectie van open ramen. Dat meldt FWD.nl op 22 oktober. Ook Bright.nl schreef erover.

Interessanter dan het abonnement is wat de index meet. Hij kijkt niet hoe vochtig een kamer nu is, maar hoe lang die kamer vochtig blijft.

Eén meting zegt weinig

De index werkt met het VTT-groeimodel, schrijft FWD.nl. Dat is een Fins bouwkundig rekenmodel dat beoordeelt hoe de omstandigheden in een ruimte de kans op schimmel beïnvloeden. Volgens PC Active kijkt tado daarbij niet alleen naar de luchtvochtigheid van dit moment. De app volgt hoe temperatuur en luchtvochtigheid zich over langere tijd ontwikkelen. Het Duitse HouseControllers spreekt van het verloop over een aantal dagen.

Per kamer krijg je dan de uitkomst Laag, Verhoogd of Hoog. Staat er Verhoogd of Hoog, dan is het volgens Bright.nl tijd om goed te luchten of de temperatuur aan te passen, nog voordat er schimmel ontstaat. Volgens Bright.nl is de functie vooral handig in vochtgevoelige huizen en in badkamers en slecht geïsoleerde slaapkamers.

Is een kamer een uur klam, dan is dat geen probleem. Blijft hij dagen klam, dan wel.

Waarom tijd zo zwaar weegt

Hoe hoger de luchtvochtigheid, hoe sneller schimmel zichtbaar wordt. Het Vlaamse erfgoedsteunpunt FARO noemt een groot verschil: bij 70 procent relatieve vochtigheid duurt dat ongeveer honderd dagen, bij 90 procent ongeveer twee dagen. Zakt de vochtigheid elke paar dagen weer, dan zet dat de klok voor schimmelgroei terug op nul, aldus FARO.

Daarom is een vochtpiek na het douchen meestal geen ramp. Volgens kennisplatform Silberkraft groeit er niet meteen schimmel als de vochtigheid even boven de 80 procent komt, zolang het materiaal daarna snel opdroogt. Pas als die waarden dagen of weken aanhouden, ontkiemen de sporen. Een koude slaapkamer waar het vocht 's nachts blijft hangen, voldoet sneller aan die voorwaarde. Hoe je zo'n kamer droog houdt als de radiator dicht gaat, lees je in ons stuk Verwarming op de slaapkamers uit? Zo houd je de kamer droog en schimmelvrij.

Ook de plek in de kamer maakt uit. Achter een kast tegen een koude buitenmuur is de luchtvochtigheid aan het oppervlak veel hoger dan midden in de kamer, schrijft Bouwplannen.be, ook als de muur droog aanvoelt.

Wat de index niet doet

De index ziet geen schimmel die er al zit. Hij schat alleen het risico in, benadrukken Mobiflip en HouseControllers. Je hebt ook apparatuur in elke kamer nodig. Volgens FWD.nl werkt de index alleen in kamers met een tado-radiatorknop of -thermostaat die temperatuur en vochtigheid meet. Wil je het hele huis in beeld, dan moet er dus in elke kamer zo'n apparaat hangen.

Ook je type tado telt. Volgens PC Active en HouseControllers komt de index alleen voor de huidige generatie, tado X. Het Duitse Appletechnikblog meldt dat bezitters van een oudere V3+ van deze update alleen het nieuwe startscherm krijgen.

Wat betaal je, en wat blijft gratis?

AI Assist: €3,99 per maand of €29,99 per jaar. Daarin zitten volgens FWD.nl ook geolocatie, vakantiemodus, voorverwarmen en adaptief verwarmen, en nu ook de schimmelindex en de slimmere open-raamdetectie.

€3,99 per maand of €29,99 per jaar. Daarin zitten volgens FWD.nl ook geolocatie, vakantiemodus, voorverwarmen en adaptief verwarmen, en nu ook de schimmelindex en de slimmere open-raamdetectie. Gratis voor iedereen: het aanpasbare startscherm, dat er al is, meldt Mobiflip.

het aanpasbare startscherm, dat er al is, meldt Mobiflip. Gratis voor tado X: Apple Live Activities, waarmee je de verwarmingsboost op je vergrendelscherm volgt.

Apple Live Activities, waarmee je de verwarmingsboost op je vergrendelscherm volgt. Gratis basis: volgens tado zelf horen bediening op afstand, het Smart Schedule, koppelingen met smarthome- en spraakassistenten en Room Link bij elke slimme thermostaat.

volgens tado zelf horen bediening op afstand, het Smart Schedule, koppelingen met smarthome- en spraakassistenten en Room Link bij elke slimme thermostaat. Open raam zonder abonnement: volgens heise online stuurt de app dan alleen een pushbericht. De verwarming zet je zelf lager.

Het Duitse Appletechnikblog is kritisch. De index rekent met meetwaarden die de thermostaten toch al verzamelen, en toch moet je ervoor betalen. Wanneer de functie precies verschijnt, verschilt per bron. tado noemt de komende weken, Mobiflip spreekt van een stapsgewijze uitrol vanaf november.

Geen tado of geen abonnement? Zo pas je hetzelfde principe toe

Wat het model doet, kun je grotendeels zelf nadoen. Let niet op één moment, maar op het verloop. Kijk een paar ochtenden achter elkaar of je slaapkamer klam blijft. Heb je een vochtmeter, meet dan meerdere keren per dag of kies een model dat de hoogste en laagste waarde onthoudt, adviseert Luchtvochtmeters.nl. Volgens die site ontstaat er pas echt risico als de vochtigheid uren of dagen boven de 70 procent blijft.

Zakt de waarde na het luchten snel weer? Dan droogt de kamer goed op.

Blijft hij dag na dag hoog? Dan krijgt schimmel de tijd die het nodig heeft.

Controleer ook de koudste plekken: achter kasten en in hoeken bij een buitenmuur.

Is het abonnement iets voor jou? Betaal je al voor AI Assist, dan krijg je de index er zonder extra kosten bij, mits je tado X in de kamer hebt hangen. Betaal je nog niet, dan kost een schimmelwaarschuwing per kamer je €29,99 per jaar, plus een apparaat in elke kamer die je wilt volgen. Wie zelf een paar ochtenden het verloop bijhoudt, komt een heel eind met hetzelfde principe.