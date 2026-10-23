Slaap je met een raam op een kier en staan je ventilatieroosters altijd open? Vrijdagavond moet dat even anders. Het raam gaat dicht, maar de roosters niet. Aan de kant waar de wind op staat zet je ze half of driekwart dicht en aan de luwe kant laat je ze open.

Storm Austen komt vrijdag over het zuiden van het land. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Zeeland, Zuid-Holland en Limburg, meldt L1 Nieuws . Daar kunnen windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur voorkomen. Vooralsnog geldt de waarschuwing van vrijdag 17.00 tot 23.00 uur. Volgens RTV Focus Zwolle verwacht Weeronline langs de kust windstoten van 80 tot 105 kilometer per uur en in het binnenland van 60 tot 75 kilometer per uur. Hoe hard het precies waait, hangt af van de koers van de storm.

Het slaapkamerraam gaat vrijdag gewoon dicht

Bij code geel adviseert het KNMI om ramen en deuren dicht te doen en losse spullen zoals tuinmeubels en afvalcontainers vast te zetten. Het Verbond van Verzekeraars gaat nog een stap verder: loop alle verdiepingen na en vergeet de schuur, de garage en het dakraam op zolder niet. Controleer ook of de sluitingen goed vastzitten. Doe dat voordat het hard gaat waaien en niet pas als de eerste windstoot binnenkomt.

Slaap je normaal met het raam open? Het gaat dan om één nacht. Waarom dat raam de rest van de winter wel op een kier mag, lees je in ons stuk Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet?

De roosters blijven open, ook bij storm

Bij de ventilatieroosters is het andere koek. Volgens het Energieloket Rivierenland heeft je huis ook bij harde wind voortdurend ventilatie nodig. Zet je niets bij, dan komt er door de roosters in de gevel waar de wind op staat te veel lucht binnen. Dat geeft tocht en je verliest meer warmte.

Het energieloket raadt aan om de roosters in die gevel half of driekwart dicht te draaien, maar niet helemaal. Dan voel je weinig tot geen tocht en kan er aan de luwe kant van het huis ook lucht naar binnen. Dezelfde aanpak staat op de site Duurzaam st : de roosters aan de windkant iets knijpen en die aan de luwe kant verder openzetten.

Knijpen aan de windkant, openzetten aan de luwe kant.

Welke kant is vrijdag de windkant?

Volgens L1 Nieuws geldt de code geel vanwege harde wind uit richtingen tussen west en zuidwest. In de praktijk betekent dat:

Roosters in een gevel op het westen of zuidwesten: half tot driekwart dicht.

Roosters in een gevel op het oosten of noordoosten: open laten, of verder open dan normaal.

Heb je roosters met meerdere standen? Kies aan de luwe kant de ruimste stand.

Is de storm voorbij, zet dan alle roosters weer helemaal open. Daar wijst het energieloket nadrukkelijk op.

Waarom niet gewoon alles dicht?

Bij kou en tocht lijkt helemaal dicht de logische keuze. Volgens Duurzaam st vergroot dat juist de kans op condens, muffe lucht en schimmel. Je huis moet voortdurend vocht en CO2 kwijt, ook tijdens een stormachtige nacht. Helemaal dichtzetten doe je daarom liever niet, of alleen heel kort en bewust, bijvoorbeeld bij harde slagregen op één gevel.

Milieu Centraal is iets ruimer. Heb je last van tocht door de wind, dan kun je volgens de voorlichter het rooster sluiten waar de wind op staat. Voorwaarde is dat je dan een rooster of raampje in een andere buitenmuur opent. Beide adviezen komen op hetzelfde neer: er moet altijd ergens verse lucht binnenkomen.

Sommige roosters doen het zelf

Er zijn ook zelfregelende of winddrukgeregelde roosters. Die gaan volgens Milieu Centraal wat meer dicht als er veel wind op staat en weer verder open als de wind afneemt. Zo krijg je steeds genoeg verse lucht, met minder koude tocht en minder warmteverlies. Weet je niet welk type je hebt, zet de roosters aan de windkant dan zelf half dicht. Dan zit je altijd goed.

Wil je weten of je verzekering schade dekt als de wind een tak op je auto blaast? Dat lees je in Storm vrijdag: zo weet je of een boom op je auto verzekerd is.