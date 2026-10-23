Je staat bij de kassa, maar de pinautomaat doet het niet en je bankapp ook niet. Hoe lang kom je dan rond met wat je contant in huis hebt? Daar bestaat een officieel advies voor: €70 per volwassene en €30 per kind. Met dat bedrag kun je drie dagen de noodzakelijke uitgaven doen.

Er is nu een concrete reden om dat na te lopen. Woensdag gingen tientallen websites uit voorzorg offline, van de gemeente Den Haag en het HMC tot DigiD. De oorzaak waren twee ernstige beveiligingslekken in PHP, een programmeertaal waar veel websites op draaien. Cyberrisicospecialist Rudy van der Beek van MMOX Cyber Secure benadrukte bij Den Haag FM dat het geen hack was. Toch ziet hij de uitval als een waarschuwing, zeker na het cyberincident bij Albert Heijn eerder deze maand (lees ook ons stuk AH mist tot 200 miljoen omzet door cyberaanval). Zijn vraag: wat als zo'n digitale verstoring niet uren duurt, maar dagen?

We worden afhankelijker van digitale infrastructuur. - Rudy van der Beek, MMOX Cyber Secure, bij Den Haag FM

Het Nationaal Cyber Security Centrum zag woensdag geen signalen van actief misbruik, meldt Den Haag FM. Er zijn inmiddels beveiligingsupdates en de meeste sites zijn weer bereikbaar. Volgens het Reformatorisch Dagblad was een deel van de websites donderdagmiddag nog wel offline. De Telegraaf meldt dat beveiligingsexperts donderdag zeggen een derde lek te hebben gevonden.

Het advies: €70 per volwassene, €30 per kind

Het bedrag komt van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Daarin zitten onder meer De Nederlandsche Bank, de banken, consumentenorganisaties en het ministerie van Financiën. Het Nibud rekende het bedrag uit. Volgens het MOB kun je daarmee drie dagen de minimaal noodzakelijke uitgaven doen, zoals water, voeding, medicijnen en vervoer. In mei 2025 adviseerde het MOB huishoudens om voorbereid te zijn op een uitval van elektronisch betalen van maximaal 72 uur.

DNB noemt het bedrag nadrukkelijk een richtlijn. Het is bedoeld om 72 uur te overbruggen, niet om grote voorraden aan te leggen.

Zoveel contant geld heb je per huishouden nodig

Alleenstaande: €70

Alleenstaande met één kind: €100

Alleenstaande met twee kinderen: €130

Stel zonder kinderen: €140

Stel met één kind: €170

Stel met twee kinderen: €200

Stel met drie kinderen: €230

Een stel heeft dus €140 nodig, een gezin van vier €200.

Gebruik je eigen medicijnen of heb je een huisdier? Dan adviseert de site Rampready om er iets bovenop te leggen.

Kleine biljetten en munten werken het best

DNB raadt aan om verschillende biljetten en munten in huis te hebben, zodat je zoveel mogelijk gepast kunt betalen. Rampready geeft een voorbeeld voor €70: één biljet van €20, twee van €10 en twee van €5, samen €50. Daarbij komt ongeveer €20 aan munten. Voor de €30 van een kind volstaan volgens de site een biljet van €10, twee van €5 en €10 aan munten.

Betaal je meestal met je telefoon of smartwatch? Bewaar dan ook je gewone pinpas, adviseert DNB, voor het geval betalen met je telefoon even niet lukt.

Je hoeft niet meteen naar de geldautomaat

DNB zegt er duidelijk bij dat er nu geen noodsituatie is. Heb je het bedrag nog niet liggen, neem dan de komende maanden af en toe wat contant geld op, of leg je wisselgeld apart. Uit onderzoek van DNB onder ruim 1.700 consumenten bleek begin dit jaar dat 58 procent het adviesbedrag in huis heeft. Bijna een op de tien heeft helemaal geen contant geld. Van de mensen met te weinig zegt een op de drie dat ze er nog niet aan toe zijn gekomen.

Moet je dit noodgeld opgeven in box 3?

Nee. Voor 2026 geldt een vrijstelling voor contant geld van €672 per persoon. Heb je een fiscale partner, dan is dat samen €1.344. Minderjarige kinderen hebben een eigen vrijstelling van €672. De €140 van een stel en de €200 van een gezin van vier blijven daar ruim onder. Hoe die vrijstelling precies werkt, lees je in Zoveel contant geld mag je in 2026 belastingvrij thuis hebben

Wil je een ruimere buffer, dan wordt het anders. Ethisch hacker Sijmen Ruwhof noemde bij DIT van de EO eerder een bedrag van ongeveer duizend euro, afhankelijk van je situatie. Heeft een stel samen €1.000 liggen, dan blijft dat onder de €1.344. Heeft een alleenstaande €1.000 op de peildatum van 1 januari, dan geeft die €328 op in box 3. Opgeven betekent nog niet dat je ook belasting betaalt: dat hangt af van je totale vermogen. Contant geld valt in principe onder je inboedelverzekering, schrijft DNB.

Drie dagen geld is geen voorraad voor acht dagen

Het adviesbedrag is berekend op drie dagen zonder pinnen. Voor eten en drinken adviseren onderzoekers juist een langere periode. Wat daarvoor in huis moet, staat in ons stuk Noodvoorraad voor 8 dagen: de lijst voor 2 personen. Het contante geld is de aanvulling daarop: het is bedoeld voor wat je in die eerste 72 uur toch nog moet kopen.