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Ruim 1300 arrestaties bij Franse betogingen, 53 agenten gewond

Samenleving
door anp
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PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politie heeft tijdens de demonstraties van zaterdag 1314 mensen aangehouden, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarnaast raakten 53 agenten gewond bij confrontaties en werden 24 winkels geplunderd.
Rond de massale demonstraties tegen onder meer de stijgende kosten van het levensonderhoud vonden ongeregeldheden plaats. De politie kwam in meerdere steden in actie. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez verklaarde zaterdag dat de meeste demonstraties goed waren verlopen. Volgens zijn ministerie verliep de nacht "rustig".
Een week eerder werden ook grote demonstraties gehouden, maar vonden tevens grote rellen en plunderingen plaats. De Franse autoriteiten zetten onder meer extra agenten in en troffen andere maatregelen om een herhaling van de geweldsuitbarsting te voorkomen.
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