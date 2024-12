Hermans stelt besluit Ternaard uit, verlengt gaswinning Warffum

DEN HAAG (ANP) - Minister Sophie Hermans (Klimaat en Groene Groei) neemt voorlopig nog geen besluit over gaswinning onder de Waddenzee bij het Friese Ternaard. Zij gaat nog een halfjaar met de NAM in gesprek "met als intentie gaswinning te voorkomen". Ze voldoet daarmee niet aan de wettelijke verplichting om voor de jaarwisseling tot een besluit te komen over de vergunningsaanvraag. Hermans verlengt wel de vergunning voor gaswinning bij het Groningse Warffum tot en met 2032, maakte ze vrijdag bekend.

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter, bepaalde in oktober dat Hermans voor 1 januari moet besluiten over de vergunningsaanvraag van de NAM. "Aan de andere kant", schrijft Hermans in een persbericht, "stuit de mogelijke gaswinning onder de Waddenzee op grote bezwaren van de politiek en de samenleving, vooral vanwege de impact op het Werelderfgoedgebied". Volgens de vicepremier zijn er "geen makkelijke keuzes". Eerder dit jaar adviseerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) opnieuw negatief over de aanvraag van de NAM vanwege onzekerheden over de bodemdaling bij gaswinning.

Ook wil ze luisteren naar de zorgen over de gaswinning in de regio. "Tegelijkertijd hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een stabiele en veilige energievoorziening voor Nederland en minder afhankelijk te worden van andere landen." Het argument over leveringszekerheid ligt gevoelig. Uit een parlementaire enquête bleek eerder dat dit argument in het Groningse gasdossier als "rookgordijn" is gebruikt.

In gesprek

Het besluit over Warffum is minder complex, legt Hermans uit. Adviseurs TNO, SodM en de Mijnraad zeggen dat gaswinning daar wel veilig kan. Omdat het om een verlenging gaat, zijn er bovendien geen nieuwe boringen nodig. "Ik heb dit besluit niet licht genomen", zegt Hermans.

De bewindsvrouw gaat later op vrijdag in gesprek met inwoners van zowel Warffum als Ternaard. De Tweede Kamer stemt volgende week over een oproep tegen goedkeuring voor de vergunning bij Ternaard. De coalitiepartijen NSC en BBB hebben die motie medeondertekend.