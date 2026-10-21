In deze Spaanse stad komt de zon in december later op dan in Amsterdam

In Noord-Spanje blijft het in december 's ochtends lang donker, maar 's avonds is het veel langer licht dan in Nederland. Beeld: AI

Over twee weken gaat de klok weer een uur terug. Dan begint voor veel Nederlanders het aftellen naar de zon in het zuiden. Maar wie in december in Noord-Spanje wakker wordt, kijkt nog langer tegen een donkere lucht aan dan thuis.

Later op, maar veel later onder

Op de kortste dag van het jaar komt de zon in Amsterdam om 8.48 uur op. In A Coruña, in het noordwesten van Spanje , is dat pas om 9.02 uur. In Vigo is het rond negen uur.

Daar staat iets tegenover. In A Coruña gaat de zon pas om 18.00 uur onder, in Amsterdam al om 16.28 uur.

Zo laat wordt het licht op 21 december

Plaats Zon op Zon onder Daglicht Amsterdam 8.48 16.28 7 u 40 A Coruña 9.02 18.00 8 u 58 Madrid 8.34 17.51 9 u 16 Sevilla 8.34 18.09 9 u 35 Málaga 8.26 18.05 9 u 39 Barcelona 8.14 17.24 9 u 10 Lissabon 7.51 17.18 9 u 26 Las Palmas 7.49 18.10 10 u 21

Tijden in de plaatselijke tijd en afgerond op hele minuten.

Op de kortste dag van het jaar is het in Málaga bijna twee uur langer licht dan in Amsterdam.

Spanje loopt voor op de zon

Dat de ochtenden in Spanje zo donker zijn, komt door de klok. Geografisch hoort het grootste deel van Spanje bij dezelfde tijdzone als Portugal en Groot-Brittannië. Toch staat de klok sinds 1940 op Midden-Europese tijd, net als in Nederland. Die maatregel was tijdelijk bedoeld, maar is nooit teruggedraaid.

Daardoor komt de zon er laat op én laat onder. Hoe verder naar het westen, hoe sterker dat effect. Daarom is het in Galicië ’s ochtends het langst donker.

Dat er toch veel meer daglicht is dan thuis, komt door de ligging. Spanje ligt een stuk zuidelijker, en daar zijn de winterdagen langer.

Geografisch hoort het grootste deel van Spanje bij de tijdzone van Londen en Lissabon.

Wat betekent dit voor overwinteraars?

Wie aan de Costa del Sol overwintert, heeft het beste van twee werelden. De zon komt er eerder op dan in Amsterdam en gaat ruim anderhalf uur later onder.

In Noord-Spanje moet je wennen aan donkere ochtenden. Een ochtendwandeling om acht uur doe je daar in december in het donker. De terrasmiddag duurt daarentegen lang.

Op de Canarische Eilanden is het verschil het kleinst. Daar loopt de klok een uur achter op het vasteland, en daardoor komt de zon al voor achten op.

Klok en tijdzone

Wintertijd in Nederland: zondag 25 oktober om 3.00 uur gaat de klok terug naar 2.00 uur.

Spaans vasteland: dezelfde tijd als Nederland.

Portugal en de Canarische Eilanden: een uur vroeger dan Nederland en het Spaanse vasteland.

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