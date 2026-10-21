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Ethisch hacker: kwetsbaarheden PHP hebben heel grote gevolgen

Economie
door anp
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DEN HAAG (ANP) - De kwetsbaarheden in programmeertaal PHP hebben potentieel heel grote gevolgen, zegt ethisch hacker Wouter van Dongen. Wereldwijd draait ongeveer 70 procent van de websites op PHP of toepassingen daarvan. "Het gevaar is dat die sites worden overgenomen of dat iemand bij alle data kan", stelt Van Dongen.
De Europese cybersecuritydienst CERT-EU waarschuwt voor twee "kritieke kwetsbaarheden" in de programmeertaal. "PHP is de onderliggende technologie waarmee je webapplicaties kan maken. Als dat kwetsbaar is, dan is alles daarop ook kwetsbaar", legt Van Dongen uit.
Hoe groot de gevolgen precies zijn, is nog onduidelijk omdat er nog veel details niet openbaar zijn. Uit voorzorg heeft Van Dongen zijn websites in ieder geval offline gehaald. "Wij kunnen ons niet permitteren dat iemand bij onze data kan."
Dat de Amerikaanse cyberbeveiliger Cloudflare nu de eerste aanvallen meldt, verbaast Van Dongen niet. "Hier gaan hackersgroepen vol op inzetten."
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