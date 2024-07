ROTTERDAM (ANP) - Rotterdam The Hague Airport ondervindt grote problemen door de wereldwijde computerstoring. Volgens een woordvoerder van de luchthaven is het op dit moment niet mogelijk voor de meeste passagiers om in te checken.

Voor de terminal staan lange wachtrijen. Niet alle maatschappijen ondervinden problemen. Zo gaan de vluchten van Royal Air Maroc volgens de woordvoerder gewoon door.

In het hele land worden ziekenhuizen, vliegvelden en vervoersbedrijven getroffen door de storing.