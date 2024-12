Israël: aanwezigheid militairen in Syrië slechts tijdelijk

JERUZALEM (ANP/AFP/RTR) - De aanwezigheid van Israëlische strijdkrachten in Syrië is een "gelimiteerde, tijdelijke" stap, zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Saar maandag. Volgens de minister is de aanwezigheid alleen bedoeld om Israëls veiligheid te waarborgen na de val van het regime van Bashar al Assad.

"Het enige belang dat we hebben is de veiligheid van Israël", aldus Saar. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei zondag dat hij het leger had bevolen een door de VN gepatrouilleerde bufferzone in te nemen. Die in 1974 ingestelde zone scheidt de door Israël bezette gebieden in de Golanhoogten van Syrië.