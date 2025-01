Israël verwacht zondag vrijlating van eerste gijzelaars

TEL AVIV (ANP/AFP) - Het kantoor van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu verwacht dat Hamas de eerste gijzelaars in de Gazastrook aanstaande zondag vrijlaat, na het ingaan van het bestand tussen Hamas en Israël.

Het veiligheidskabinet en de regering in Israël moeten nog officieel instemmen met de overeenkomst. Netanyahu's kantoor meldt in een verklaring dat "gijzelaars al vanaf zondag worden vrijgelaten", onder voorbehoud van de stemmingen en de uitvoering van de overeenkomst.

Israëlische media berichten dat het bestand zondag om 11.15 uur (Nederlandse tijd) ingaat en de eerste vrijlatingen om 15.00 uur plaatsvinden.

Het bestand bestaat uit drie fasen en in de eerste fase van zes weken laat Hamas 33 gijzelaars vrij in ruil voor honderden tot mogelijk ruim duizend Palestijnen in Israëlische gevangenschap. Het gaat daarbij om minderjarigen, vrouwen, ouderen en zieken. De andere gijzelaars moeten later vrijkomen.