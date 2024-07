Israëlische luchtaanvallen op Gazastrook na evacuatiebevel

KHAN YOUNIS (ANP/AFP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft meerdere luchtaanvallen op de Gazastrook uitgevoerd na de uitvaardiging van een evacuatiebevel voor burgers in het zuiden. Onder meer de zuidelijke steden Khan Younis en Rafah zijn gebombardeerd. Een ziekenhuisbron in Khan Younis meldt acht doden en meer dan dertig gewonden.

Het bombardement komt na een raketbeschieting van Islamitische Jihad, na Hamas de grootste militante groepering in Gaza. Die had maandag ongeveer twintig raketten op Israël afgevuurd als "reactie op de misdrijven van het zionistische regime tegen ons Palestijnse volk". Er vielen geen slachtoffers. De IDF riep daarna op tot de evacuatie van delen van Rafah en Khan Younis.

Militairen verlieten Khan Younis, de grootste stad in het zuiden van Gaza, begin april na een maandenlange strijd tegen Hamas. Ondanks dat de stad grotendeels in puin ligt, kwamen de afgelopen paar maanden weer inwoners terug. De VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA) veroordeelt het nieuwe evacuatiebevel. "Gezinnen worden weer gedwongen te verplaatsen. We schatten dat 250.000 mensen zullen moeten vluchten", aldus de organisatie, die stelt dat geen enkele plek in de Gazastrook nog veilig is.