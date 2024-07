Israëlische media: militaire Hamasleider Deif waarschijnlijk dood

JERUSALEM (ANP/DPA/AFP) - De leider van de militaire tak van Hamas, Mohammed Deif, is volgens Israëlische media waarschijnlijk omgekomen door de aanval bij Khan Younis. Het Israëlische leger zei dat Deif is getroffen bij de aanval, maar heeft niet bevestigd of hij daadwerkelijk is omgekomen.

Het leger verklaarde dat Deif samen met Rafa Salama, Hamas' militaire leider in Khan Younis, door de aanval is getroffen. Israël beschouwt hen als "twee van de breinen achter het bloedbad van 7 oktober". Volgens de kranten Haaretz en Jerusalem Post hebben bronnen rond het leger gemeld dat Deif is omgekomen. Een Hamasfunctionaris zei eerder dat het "onzin" was dat Deif doelwit was van de aanval.

Het ministerie van Gezondheid in Gaza meldde zeker 71 doden en honderden gewonden na de aanval. Volgens het ministerie werd het vluchtelingenkamp Al Mawasi getroffen. De Israëlische strijdkrachten spreken over "een precieze aanval" op een gebied waar "alleen Hamasterroristen en geen burgers aanwezig waren".