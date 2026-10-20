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Zeven doden gemeld bij Israëlische aanvallen in Gaza

Samenleving
door anp
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GAZA-STAD (ANP/AFP) - Zeven mensen zijn in Gaza omgekomen na Israëlische aanvallen op verschillende locaties. Dit melden de Palestijnse burgerbescherming en verschillende ziekenhuizen.
Onder andere het Nasser-ziekenhuis meldde een lichaam van een tiener te hebben ontvangen die ten zuiden van Khan Younis door Israëlisch geweervuur was gedood. Israël stelt dat het twee leden van Hamas heeft uitgeschakeld en andere meldingen van slachtoffers nog aan het verifiëren is.
Premier Benjamin Netanyahu beloofde eerder Hamas te blijven bestrijden, ondanks het staakt-het-vuren dat in oktober 2025 is ingegaan.
Bijna dagelijks vinden er nog Israëlische aanvallen op Gaza plaats. Sinds het staakt-het-vuren van een jaar geleden zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza 1500 mensen om het leven gekomen.
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