ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Junta Burkina Faso voert doodstraf weer in

Samenleving
door anp
anp201026213 1
Volg ons op Google Nieuws
OUAGADOUGOU (ANP/AFP) - De militaire junta in Burkina Faso heeft de doodstraf weer ingevoerd. De onverkozen regering stemde unaniem voor de maatregel, die juist in 2018 was afgeschaft.
Volgens het regime moet het herinvoeren van de doodstraf zorgen voor meer veiligheid op straat en de "fundamentele waarden van het land verstevigen". Juntaleider Ibrahim Traoré kondigde vorig jaar al aan dat hij de invoering van deze straf door wilde zetten. De junta regeert sinds 2022, toen het leger met een coup de macht greep.
Misdadigers kunnen de doodstraf krijgen voor onder meer "terrorisme, spionage, verraad, vadermoord en het importeren van verboden of bedorven goederen waardoor mensen komen te overlijden".
De laatst bekende executie in Burkina Faso vond volgens Amnesty International plaats in 2018.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2365026935

Bergen als in Zwitserland, maar uit eten en overnachten kost er bijna de helft minder

shutterstock_2653397521

Slapen met het raam open in de winter: goed idee of niet?

Condensatie op het raam, schimmel van natte, energie-efficiëntie kwesties

Slapen zonder verwarming? Zo voorkom je zwarte plekjes op de muur

Close-up verpleegkundige die vaccininjectie doet aan oudere vrouw.

Griepprik overslaan? Na griep is je hartinfarctrisico zes keer zo groot

Werknemer die met een doos spullen het gebouw verlaat.

Twee jaar gewerkt en ontslagen? Jij krijgt 3 maanden WW, een Kamerlid 2 jaar

kabinet schat begrotingsgat door energiesteun nu op 75 miljard1669061427

Loopt je energiecontract deze winter af? Een jaarcontract bij Engie of Essent kost nu ruim €180 meer dan begin oktober

Loading