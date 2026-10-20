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Nederlandse turners zevende in WK-finale, goud Japan

Sport
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De Nederlandse turners zijn zevende geworden in de landenfinale bij de WK in Rotterdam. Casimir Schmidt, Elijah Faverus, Amine Abaidi, Loran de Munck en Jermain Grünberg kwamen uit op een score van 241,294 punten.
Olympisch teamkampioen Japan pakte het goud en prolongeerde de wereldtitel. Met olympisch kampioenen Daiki Hashimoto en Oka Shinnosuke in de ploeg turnden zij 251,928 punten bij elkaar.
De Russische ploeg pakte het zilver (250,329), gevolgd door China (249,193). De medaillewinnaars verzekerden zich bovendien ook van een olympisch teamticket voor de Olympische Spelen van 2028. De overige negen teamtickets worden bij de WK van volgend jaar verdeeld.
Het was pas de tweede keer in de geschiedenis dat een Nederlandse mannenploeg de WK-teamfinale haalde. Eerder lukte dat in 2018 in Doha, Qatar. Destijds werd Oranje achtste en laatste.
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