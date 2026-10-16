Zelensky waarschuwt voor glijdende schaal na 'dieseldeal'

BRUSSEL (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky waarschuwt voor een "glijdende schaal" na de 'dieseldeal'. In die deal hebben Amerika en Rusland afgesproken dat Rusland miljoenen vaten diesel op de markt gaat brengen. Die deal is voor Oekraïne onacceptabel, "omdat daarna deals volgen voor de levering van gas en daarna sancties worden opgeheven voor het banksysteem, bepaalde individuen en de chemische industrie", zei Zelensky op een persconferentie in Brussel.

Hij steunt de VS in het afkondigen van een energiebestand, waarin Rusland en Oekraïne elkaars energievoorzieningen niet aanvallen. Maar tot woede van de Amerikaanse president Donald Trump kondigde Zelensky donderdag de aanvallen op Russische installaties te hervatten, omdat Rusland niet is gestopt met het aanvallen van die van Oekraïne.

"Als er geen staakt-het-vuren komt wat betreft de energievoorziening, geef ons dan antiballistische raketten, zodat ik mijn energie-installaties kan beschermen", zei Zelensky.