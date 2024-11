Khatib spreekt vrijdag via videoverbinding in Wageningen

WAGENINGEN (ANP) - De pro-Palestijnse activist Mohammed Khatib spreekt vrijdag via een videoverbinding in Wageningen. Dat bevestigt een woordvoerder van de organisatie Wageningen Encampment na berichtgeving van de NOS. Khatib kreeg vorige maand een inreisverbod opgelegd van het kabinet. Volgens de bewindslieden zou hij geweld tegen Israël verheerlijken.

Khatib zou in oktober spreken op de Radboud Universiteit in Nijmegen, maar dat werd na het besluit van het kabinet een onlinetoespraak via een laptop. Dat zal deze vrijdag in Wageningen dus ook het geval zijn. Of de speech binnen of buiten te volgen is, is nog niet duidelijk.

Na de aankondiging dat Khatib opnieuw een toespraak zou geven op een Nederlandse universiteit, herhaalde het kabinet dat zijn komst "zeer onwenselijk" zou zijn. "Mocht Khatib niet fysiek maar digitaal aanwezig zijn, dan is dat ook zeer ongewenst", zei minister David van Weel (Justitie) in een verklaring. "We roepen onderwijsinstellingen op om het online verspreiden van een haatdragende boodschap niet te faciliteren."

Het inreisverbod voor Khatib geldt voor twee jaar.